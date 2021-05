Xiaomi, storico passo indietro degli USA: cancellata dalla blacklist militare

Oggi è un grande giorno per Xiaomi. Come anticipato qualche giorno fa, Xiaomi è finalmente fuori dalla blacklist del governo americano, tornando di conseguenza aperta agli investitori statunitensi.

Entrata a gennaio nella blacklist di Trump come "Società Militare Cinese", Xiaomi ha immediatamente fatto ricorso. Il provvedimento venne ibernato in via temporanea in quanto la corte ritenne che sarebbe stato accolto in ogni sua parte e che mantenerlo in vigore per tutta la durata dell'iter giudiziario avrebbe potuto comportare soltanto "danni irreparabili" all'azienda.

"La società ribadisce di essere una società aperta, trasparente, quotata in borsa, gestita e gestita in modo indipendente" ha affermato il presidente di Xiaomi Lei Jun nella documentazione ufficiale. Oggi dunque, secondo quanto affermato da Xiaomi, la corte distrettuale di Washington D. C. ha emesso l'ordinanza definitiva sulla cancellazione dell'azienda dalla lista.

Uno degli ultimi atti dell'era Trump fu proprio la creazione di una lista di aziende sospettate dal Pentagono di essere coinvolte nel finanziamento dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese. In quanto tali, queste compagnie erano di fatto escluse da quelle eleggibili per gli investitori americani.

Fra le aziende coinvolte nell'ultima decisione della corte di D. C., oltre a Xiaomi anche Luokung Technology, noto provider di servizi informatici e datacenter, viene depennata dalla lista nera militare.