Xiaomi, nuovo sub-brand in arrivo: sarà pensato per la fascia 'enthusiast'

Xiaomi sta puntando a variare la sua offerta con un numero sempre maggiore di device smart, tra cui anche un robot umano. Per farlo, emerge oggi che la compagnia potrebbe lanciare un nuovo sub-brand dedicato ai fan più accaniti della tecnologia, che dovrebbe così separarsi dai brand smartphone entry-level come POCO e Redmi.

A riportare la notizia è The Mobile Indian, che spiega di averla ottenuta da una fonte interna alla stessa Xiaomi. Secondo il portale, Xiaomi potrebbe introdurre un nuovo sub-brand o una nuova linea di smartphone molto presto, anche se per il momento non è chiaro il nome di tali prodotti. L'unica cosa che sappiamo, per ora, è che si tratterà di device mirati alla nicchia del pubblico enthusiast.

Gli smartphone, comunque, dovrebbero essere solo una parte del nuovo sub-brand, che potrebbe poi comprendere anche diversi device smart per la casa o per l'IoT, un po' come la serie di dispositivi Nord di OnePlus, che presto potrebbe diventare a sua volta "indipendente" dalla casa madre.

Secondo The Mobile Indian, tutti i device del nuovo sub-brand avranno un chipset Qualcomm di serie 700 e avranno una versione quasi-stock di Android, priva di personalizzazioni del produttore e di bloatware (cosa a cui invece Xiaomi ci ha piano piano abituati). Inoltre, il brand proporrà tre anni di "major update" e quattro di patch di sicurezza per i suoi device.

Il problema principale, però, potrebbe essere la collocazione degli smartphone sul mercato: secondo il portale indiano, infatti, essi dovrebbero avere prezzi compresi tra le 15.000 e le 25.000 Rupie, ovvero tra 190 e i 320 Dollari. Nonostante si parli di dispositivi "enthusiast", dunque, i prezzi saranno uguali a quelli dei device POCO e Redmi, e non sembrano garantire una scheda tecnica troppo prestante, a meno che Xiaomi non faccia veri e propri miracoli tecnologici.