Xiaomi, al via i Summer Sale 3: grandi sconti sul portfolio del brand

Terminati i precedenti Summer Sale 2 di Xiaomi, è già arrivato il momento per il popolare brand di dare il via a un'altra iniziativa promozionale. D'altronde, nel periodo estivo qualcuno potrebbe essere alla ricerca di nuovi "compagni tecnologici", dunque ecco che arrivano i Summer Sale 3.

Partiti nella giornata del 31 luglio 2023, questi ultimi proseguiranno fino alle ore 09:59 del 15 agosto 2023. Avrete insomma tempo fino al martedì di Ferragosto per poter usufruire degli sconti messi a disposizione mediante il sito Web ufficiale di Xiaomi, che coinvolgono un po' tutte le classiche tipologie di prodotti che ci si aspettano dal brand, che si tratti di smartphone o ventilatori smart, passando per televisori e molto altro.

In ogni caso, al centro dell'iniziativa c'è uno sconto in base alla spesa, come d'altronde spesso avviene in questi contesti. Più precisamente, ciò a cui si fa riferimento è un risparmio di 10 euro a fronte di una spesa di almeno 129 euro, così come non manca un risparmio di 15 euro a fronte di una spesa di 199 euro. Superando invece i 299 euro, si può usufruire di un risparmio di 25 euro. Da notare, però, che il tutto non si applica a Redmi 12.

Per il resto, chiaramente, al netto delle singole offerte, non mancano anche le cosiddette flash sale, attive per 24 ore. A tal proposito, alla giornata dell'1 agosto 2023 è associata, ad esempio, l'offerta lampo relativa allo smartphone Redmi A2, che viene proposto a un prezzo finale di 89,90 euro (anziché 119,90 euro).

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!