Xiaomi supera Apple in Europa: crescita dell'85% e secondo posto consolidato

Xiaomi ha visto il suo successo in Europa consolidarsi negli ultimi anni a tal punto da entrare in poco tempo nella Top 5 dei principali marchi del settore smartphone nel Vecchio Continente. Gli ultimi dati pubblicati in particolare mostrano gli ottimi risultati del primo trimestre del 2021, periodo in cui ha ufficialmente superato Apple.

Secondo gli studi degli esperti di Canalys, infatti, il brand asiatico si sarebbe aggiudicato il secondo gradino del podio con una crescita su base annua dell’85%, contro il 22% del colosso di Cupertino. Così facendo, Xiaomi ha raggiunto la quota di mercato del 23% nel mercato europeo, mentre la Mela resta appena dietro con il 19%. A svettare è sempre Samsung con una crescita del 21%, ma è Oppo a registrare la crescita più elevata di tutti con il +153% YoY. D’altro canto, Huawei è crollata del -81%.

I dati di Canalys confermano che Xiaomi, sebbene sia un concorrente relativamente nuovo in Europa, stia conquistando i consumatori grazie soprattutto agli smartphone di fascia medio-bassa dal rapporto qualità-prezzo decisamente accattivante. Apple, invece, lavorando solamente sul segmento premium e sull’appeal del marchio non sta registrando crescite altrettanto importanti. Sarà interessante seguire il progresso di Xiaomi sul mercato europeo anche con i dispositivi premium, dato che modelli come Xiaomi Mi 11 Ultra risultano essere sempre più convincenti.

Dall’altra parte del mondo, invece, a superare tutti è stato il marchio vivo che, nei primi mesi del 2021, è diventato il numero uno in Cina superando Oppo – azienda altrettanto in crescita – e la storica rivale Huawei che continua ad accusare i colpi delle restrizioni poste dagli Stati Uniti e dai principali paesi europei.