Xiaomi supera Apple in Italia: crescita record dell'ultimo anno, crollano gli iPhone

Con una crescita del 306% su base annua, Xiaomi ha scalzato Apple dal podio dei top vendor di smartphone del nostro paese. La società cinese, dopo aver ottenuto il quarto posto a livello europeo, sale in terza posizione in Italia alle spalle di Samsung ed Huawei, entrambe in calo.

A svelarlo un rapporto di Canalys, secondo cui Xiaomi attualmente controllerebbe il 16% del mercato italiano, contro il 27% di Huawei ed il 38% di Samsung. Queste ultime due, però, su base annua hanno riportato un rallentamento del 24 e 27%, mentre la società di Cupertino ha perso addirittura il 70%.

Tuttavia, se Xiaomi salta immediatamente all'occhio per il suo +306% rispetto al 2019, c'è un altro dato degno di menzione: il +1502% di Oppo, che è in quinta posizione ad un solo punto percentuale da Apple.

Soddisfatto ovviamente il general manager di Xiaomi Italia, Leonardo Liu, il quale ha affermato che "questo traguardo è per noi motivo di grande orgoglio, nonché un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e della costanza con cui operiamo per mantenere la promessa fatte. È anche e soprattutto la fiducia dimostrata dai nostri fan che ci ha permesso di raggiungere un simile risultato e che ci stimola ogni giorno a puntare ancora più in alto".

Per il mercato importanti saranno i prossimi mesi, quando dovrebbe farsi sentire l'onda lunga della pandemia di Coronavirus che secondo alcune analisi potrebbe provocare un rallentamento delle vendite.