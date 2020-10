Xiaomi supera Apple: è il terzo produttore di smartphone al mondo del Q3 2020

Nel rapporto trimestrale pubblicato da International Data Corporation c’è una novità di rilievo: nel terzo trimestre dell’anno Xiaomi infatti ha superato Apple ed è diventato il terzo produttore di smartphone a livello mondiale, alle spalle di Huawei e Samsung, rispettivamente al secondo e primo posto.

Complessivamente, da luglio a settembre sono stati spediti circa 353,6 milioni di smartphone, un dato superiore al previsto in quanto proprio IDC aveva messo in preventivo un calo di circa il 9%.

Samsung occupa il primo posto con una quota di mercato del 22,7%, con 80,4 milioni di unità spedite nel terzo trimestre del 2020, in crescita del 2,9% su base annua. Huawei è seconda con 51,9 milioni di unità spedite, e detiene una quota complessiva del 14,7%, ma se si effettua il confronto su base annuale il confronto è impietoso: le spedizioni sono diminuite del 22%.

Xiaomi, come dicevamo poco sopra, ha superato Apple ed è diventato il terzo marchio al mondo, con una quota di mercato del 13,1% e 46,5 milioni di spedizioni, in crescita del 42%, un trend dovuto principalmente all’aumento della richiesta per gli smartphone di fascia bassa, soprattutto in paesi in via di sviluppo.

Apple, in attesa dei nuovi iPhone 12 che mostreranno i loro effetti solo nell’ultimo trimestre dell’anno, ha spedito 41,6 milioni di unità nel Q3 2020. Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso di Cupertino sarebbe sorpreso della domanda per il modello Pro.