Xiaomi supera Apple: è il secondo produttore di smartphone nel Q2 2021

La nuova ricerca della società Canalys ha svelato che Xiaomi nel Q2 2021 è diventato il secondo produttore di smartphone al mondo superando Apple. Complessivamente, le spedizioni dei dispositivi della compagnia di Pechino sono cresciute dell'83% rispetto all'anno precedente.

Canalys conferisce a Xiaomi una quota di mercato globale del 17%, spinta anche dalla rapida crescita nel mercato esterno a quello cinese, come notato dal responsabile della ricerca Ben Stanton. Nella nota, infatti, viene posto l'esempio dell'America Latina dove le spedizioni sono aumentate di oltre il 300%, mentre in Africa la crescita è stata del 150% ed in Europa Occidentale del 50%.

Samsung, invece, ha raggiunto una quota di mercato globale del 19% ed ha mantenuto il suo primo posto, grazie ad un incremento delle vendite del 15% rispetto ad un anno fa. Terzo posto per Apple, a causa dell'aumento di solo l'1% delle vendite.

Di recente sono emerse le prime informazioni sullo Xiaomi Mi 12, il prossimo smartphone della società cinese che dovrebbe sfoggiare una fotocamera da 200 megapixel ed il processore Snapdragon 895. Per quanto riguarda Apple, invece, gli ultimi rumor vogliono un colosso di Cupertino pronto ad aumentare del 20% la produzione di iPhone 13, i nuovi smartphone top di gamma 2021 che saranno presentati prossimamente.