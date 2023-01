Può Xiaomi superare Samsung e Apple nel mercato smartphone? Il parere degli analisti

Le analisi delle performance del mercato smartphone nel 2022 hanno evidenziato un dettaglio importante: il settore è in crisi. Le vendite, del resto, sono calate del 17% su base annua e anche alcuni dei produttori più grandi hanno subito un duro colpo. Pochi si salvano, come Samsung, Apple e Xiaomi, ma può il marchio cinese superare i rivali?

Se si osservano gli ultimi dati condivisi dalla società di ricerca Canalys si nota che il 2022 è stato estremamente impegnativo per tutti i marchi, eccetto apparentemente per la Mela, la società sudcoreana e il gigante del Dragone. A Cupertino si festeggia l’aumento del 2% del market share al 19%, ma anche Samsung è cresciuta proprio del 2% e si trova, peraltro, al primo posto per spedizioni. Xiaomi segue al terzo posto con un calo dell’1%, restando il brand numero uno del mercato cinese.

Le prestazioni complessive di Xiaomi su scala internazionale restano impressionanti: il dominio in India sta venendo meno, complice la spinta di marchi come OPPO, OnePlus e aziende più piccole che puntano sugli smartphone low-cost. Ciononostante, in ben 64 mercati si pone tra i primi cinque brand per vendite annuali. A questo punto sorge una domanda piuttosto naturale: può Xiaomi superare Samsung ed Apple?

A metà 2021 altre società di ricerca hanno evidenziato come Xiaomi fosse vicina al primo posto globale per vendite grazie a una quota di mercato del 17%. Anzi, in Italia nel febbraio 2022 Xiaomi ha superato Apple diventando il secondo produttore di smartphone del Belpaese.

In altri termini, le capacità le ha: continuando a puntare su mercati chiave come Cina, India e, perché no, quello italiano, il marchio può farsi sentire maggiormente in altre parti del mondo avvicinandosi sempre più ad Apple e Samsung. Sarà interessante vedere se le nuove linee proposte nei negozi mostreranno dati di vendita positivi nel corso dei prossimi mesi.