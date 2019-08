Xiaomi ha quasi superato Apple per quanto riguarda gli smartphone venduti

Sembra proprio che, dopo innumerevoli anni, Apple stia per scendere dal podio delle aziende che vendono più smartphone. Infatti, al posto della società di Cupertino potremmo presto trovare Xiaomi, visto che l'azienda cinese è a pochi punti percentuali dal guadagnarsi la terza posizione.

Come riportato anche da MSPowerUser, gli ultimi dati di vendita diffusi nel solito report di IDC parlano chiaro. Nel Q2 2019, il market share degli smartphone è suddiviso in questo modo: 22,7% Samsung, 17,6% Huawei, 10,1% Apple, 9,7% Xiaomi, 8,9% OPPO e 31% altre aziende. L'azienda cinese dista quindi solamente del 0,4% dalla società di Cupertino e potrebbe presto superarla. Basti pensare al fatto che, nello stesso periodo del 2018, Xiaomi era al 9,5% e Apple era al 12,1%. Insomma, a quanto pare l'azienda di Tim Cook non sta passando dei bei momenti in termini di vendite.

Vi ricordiamo che il sorpasso di Huawei su Apple era avvenuto proprio durante il Q2 2018. Possiamo quindi dire che le società cinesi stanno rapidamente rubando fette di mercato alla concorrenza e non ci sorprenderebbe il fatto che anche OPPO possa impensierire Apple nel corso dei prossimi anni. Si va quindi verso un mercato sempre più Cina-centrico, nonostante i problemi con i dazi di Donald Trump.