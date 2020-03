Xiaomi ha superato Huawei diventando il terzo produttore globale di smartphone?

In molti stanno caldeggiando l'evento già da qualche tempo, dopo i dati di qualche mese fa e il ban USA, ma adesso le voci si fanno decisamente più insistenti: Xiaomi ha superato Huawei per quanto riguarda le vendite di smartphone? Alcuni dicono di sì, altri di no, c'è chi si smentisce da solo.

Stando a quanto riportato da Gizmochina, che cita una tabella che sarebbe legata a Strategy Analytics, a febbraio 2020 Xiaomi avrebbe piazzato più dispositivi di Huawei. In particolare, la prima avrebbe venduto 6 milioni di smartphone, mentre la seconda avrebbe "spedito" 5,5 milioni di unità. Questo farebbe diventare l'azienda di Lei Jun il terzo produttore mondiale del mercato smartphone. I primi due posti sono invece saldamente occupati da Samsung e Apple (quindi Xiaomi sarebbe seconda tra le aziende che realizzano dispositivi Android).

Tuttavia, la provenienza della tabella non è molto chiara. Innanzitutto, il presunto sorpasso è avvenuto in un periodo complesso. Infatti, la questione Coronavirus ha rallentato enormemente le vendite, che hanno fatto registrare un calo record del 38%. Inoltre, in seguito al diffondersi della notizia, Strategy Analytics ha scritto su Weibo che la "classifica" che sta circolando online non è ufficiale.

Tuttavia, sul sito ufficiale di Strategy Analytics, si legge: "Samsung è in testa alla classifica delle vendite questo mese, seguita da Apple, Xiaomi, Huawei, OPPO e Vivo". Insomma, non si capisce più nulla: Xiaomi avrà veramente superato Huawei? Staremo a vedere, meglio attendere ulteriori conferme/smentite.