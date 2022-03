Xiaomi svela i nuovi auricolari senza fili Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3 con ANC

Ancora novità dal fronte Xiaomi. Dopo aver discusso della Serie Xiaomi 12, infatti, il colosso asiatico ha anche svelato la nuova gamma di auricolari Xiaomi Buds 3T Pro e Xiaomi Buds 3.

Le new entry si aggiungono ai nuovi Xiaomi Watch S1 di cui abbiamo parlato su queste pagine ed includono la cancellazione attiva del rumore di qualità premium. Gli. Utenti potranno scegliere tre modalità in base alle loro esigenze: si parte da quello attiva che raggiunge un noise cancelling di 40dB, a quella adattiva che è presente solo sulle Buds 3T Pro e permette agli auricolari di cambiare automaticamente in base al livello di rumore ambientale. Infine, c’è la modalità trasparente che permette ai suoi esterni di entrare.

Sulle Xiaomi Buds 3T Pro, inoltre, troviamo anche la funzionalità Dimensional che è in grado di creare un paesaggio sonoro a 360 gradi simile a quello di un concerto.

Entrambi i modelli hanno la connettività dual-device ed una durata della batteria che secondo i dati ufficiali di Xiaomi garantisce fino a 6 ore di riproduzione che diventano 24 ore con la custodia.

Si tratta senza dubbio di due ottime scelte per coloro che sono alla ricerca di auricolari senza fili con cancellazione attiva del rumore.