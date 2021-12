Xiaomi svela un dettaglio chiave di Xiaomi 12 Pro: avrà uno schermo mozzafiato

Gli informatori appassionati del mondo Xiaomi ci hanno dato dentro in questa giornata con il leak di scheda tecnica e prezzo di Xiaomi 12, ma il colosso cinese ha pubblicato un teaser ufficiale a confermare specifiche chiave dello Xiaomi 12 Pro. Preparatevi, perché potrebbe avere uno dei migliori schermi del mercato smartphone.

Il poster che trovate in calce alla notizia è stato diffuso dall’azienda in rete giusto nelle ultime ore e rivela che Xiaomi 12 Pro otterrà uno schermo Samsung E5 AMOLED con risoluzione 2K, tecnologia LTPO di seconda generazione per garantire frequenza di aggiornamento variabile da 1 Hz a 120 Hz e una tecnologia definita, da traduzione, come “microprismi con microlenti”.

Il refresh rate dinamico funzionerà in maniera completamente automatica, consentendo al dispositivo di scorrere facilmente tra le varie opzioni a seconda dell’attività in corso. Questa tecnologia si rivelerà particolarmente utile soprattutto per la preservazione della batteria, la quale godrà quindi di maggiore longevità e autonomia.

Non sono noti altri dettagli ufficiali al momento, eccetto per la dotazione del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e l’esecuzione al lancio di MIUI 13 con Android 12. Con ogni probabilità, però, Xiaomi ci delizierà con altri teaser nel corso delle prossime settimane. Insomma, occhi e orecchie aperte!

Ricordiamo, in conclusione, che la presentazione della serie avverrà il 28 dicembre alle 12:30 ore italiane.