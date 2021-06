Xiaomi svela il maestoso Mi Notebook Pro X 15 con schermo OLED 3.5K e RTX 3050Ti

Nel corso del mega-lancio di marzo, insieme al Mi Mix Fold e alla Mi Band 6, Xiaomi ha svelato le prime soluzioni della linea Mi Notebook Pro. Oggi la famiglia si arricchisce con le nuove soluzioni Pro X da 15 pollici.

Il Mi Notebook Pro X 15 non passerà certamente inosservato. Si tratta infatti di una soluzione in grado di offrire esperienze di prim'ordine sia nel Gaming che nell'utilizzo professionale. Al suo interno, invece della MX450 dei modelli Pro, troveremo la nuova NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Una soluzione che punta a sdoganare le tecnologie RTX anche nelle fasce più mainstream del mercato, come affermato dalla stessa NVIDIA nel corso del lancio ufficiale.

Ray Tracing e DLSS alla portata di tutti, ora inseriti nel contesto di un notebook unibody in alluminio dal design talmente elegante che non lascia presagire nulla di tutto questo.

Al fianco della 3050 Ti, Xiaomi ha pensato bene di confermare il bellissimo pannello OLED 3.5K da 15 pollici con risoluzione 3452x2160, aspect ratio 16:10 e refresh rate fino a 60Hz. Una soluzione di fascia elevatissima, che mette al primo posto la qualità dell'immagine lasciando forse indietro qualcosa per i gamer più incalliti, ma come abbiamo già ribadito si tratta di una soluzione pensata per molteplici scenari d'utilizzo.

Quanto alla CPU, le configurazioni disponibili spazieranno fra i processori Intel Tiger Lake-H35, fra cui l'i7-11370H e l'i5-11300H.

Il lancio ufficiale, attualmente limitato ai confini cinesi, è fissato per il 9 luglio. Quanto ai prezzi invece, si parte da una base di circa 1200 dollari per la versione con CPU Intel Core i5. Per l'i7 il prezzo dovrebbe oscillare intorno ai 1500 dollari.