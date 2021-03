Xiaomi svela il nuovo logo, progettato con una formula matematica

Nel corso della seconda parte del Mega Launch, in cui è stato presentato il nuovo Xiaomi Mi Mix Fold, il colosso cinese ha presentato il nuovo logo, caratterizzato da un nuovo font ed una nuova forma per il marchio "Mi".

Come leggiamo nel comunicato stampa, il logo è progettato da Kenya Hara, professore della Musashino Art University e presidente del Nippon Design Center (NDC). La forma forma ellittica ricorda a grandi linee le icone delle applicazioni, e prende il posto del vecchio logo quadrato.

Xiaomi ha spiegato che il designer per ottenere la forma ha utilizzato una formula matematica, ed ha dovuto regolare le variabili per ottenere un equilibrio dinamico visivamente ottimale ed un perfetto equilibrio tra un quadrato ed un cerchio. "Rispetto a un oggetto ad angolo retto, un cerchio è una forma più agile, che è la perfetta rappresentazione della flessibilità, implacabilità e volontà di Xiaomi di andare avanti" spiega la società asiatica.

Come colore aziendale invece continuerà ad essere predominante l'arancione, ma sarà utilizzato anche il nero e l'argento come per i prodotti di fascia alta.

Nel corso dell'evento di oggi, inoltre, Xiaomi ha anche presentato il nuovo Mi Laptop 15 caratterizzato da uno schermo OLED. Gli annunci odierni si aggiungono a quelli di ieri.