Xiaomi svela la ricarica wireless da 80W che carica una batteria in 19 minuti!

Xiaomi punta ancora sulla ricarica wireless ed a pochi mesi dalla presentazione della tecnologia a 40W, ha svelato la nuova Mi Wireless Charging Technology da 80W, che è destinata a rappresentare un punto di svolta importante.

Il produttore asiatico ha osservato che si tratta di un importante passo in avanti rispetto alla ricarica da 50W del 10 Mi 10 Ultra, dal momento che è in grado di caricare una batteria da 4.000 mAh al 100% in 19 minuti, al 50% in 8 minuti ed al 10% in un solo minuto.

Xiaomi non è scesa nei dettagli e non ha svelato molte informazioni sulle specifiche tecniche. Non è nemmeno stato rivelato se la nuova soluzione di ricarica è pronta per la produzione di massa e per essere integrata nei prodotti. Come osservato da molti, però, visto che sul mercato sono già presenti alcuni smartphone con supporto alla ricarica wireless da 50W, non dovrebbe passare molto tempo prima di vedere nei negozi un dispositivo in grado di supportare la nuova tecnologia.

Non è impossibile ipotizzare un'integrazione anche nel prossimo smartphone top di gamma, o nello Xiaomi Mi 10 Pro che è trapelato di recente, che secondo alcuni rumor potrebbe essere il primo cellulare cinese a sfoggiare lo Snapdragon 875.