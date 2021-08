Xiaomi svela per sbaglio la gamma di smartphone Redmi 10: i dati ufficiali

Sebbene solo qualche giorno fa abbiamo visto le ultime indiscrezioni su Xiaomi Redmi 10, la prossima linea di smartphone low-cost del colosso cinese, proprio quest’ultimo ha erroneamente svelato il dispositivo con un post sul sito del brand, rimosso rapidamente dagli occhi degli utenti che, però, hanno già raccolto tutti i dati ufficiali.

Grazie a questo post pubblicato per sbaglio, quindi, ora sappiamo che Redmi 10 arriverà sul mercato con un display FHD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90Hz, mentre sotto la scocca figurerà il chipset MediaTek Helio G88 assieme a una configurazione da massimo 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, mentre la batteria sarà una cella da 5.000 mAh con ricarica a 18 W, garantita dal caricabatterie da 22,5 W incluso nella confezione.

Non si può fare a meno di notare come il design sia cambiato per risultare più simile a quello degli smartphone di fascia medio-alta di casa Xiaomi: un aggiornamento che sarà sicuramente molto gradito agli utenti che, ora, potranno avere una sensazione più “premium” almeno all’occhio.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, invece, Redmi 10 avrà un sensore principale da 50 MP accompagnato da una lente ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre anteriormente figurerà una fotocamera da 8 megapixel. Lato funzionalità si segnala la presenza di un sensore di impronte digitali montato lateralmente, due altoparlanti, un jack per auricolari da 3,5 mm e Android 11 con interfaccia MIUI 12.5.

Allo stato attuale manca ancora il prezzo dello smartphone, però sappiamo che Redmi 10 sarà disponibile nelle configurazioni RAM/archiviazione seguenti: 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB. Infine, i colori disponibili saranno Carbon Grey e Pebble White come opzioni opache e Sea Blue come opzione lucida.

Sempre restando nell’universo Xiaomi, la società recentemente ha anche presentato i nuovi tablet Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro.