Xiaomi svela il segreto del TV OLED trasparente: ecco come funziona

La scorsa settimana Xiaomi ha stupito gli appassionati del mondo tecnologico presentando un TV OLED trasparente. Si tratta di una tecnologia molto interessante: un design che non è di certo passato inosservato. Sono stati in molti, dopo la presentazione, a chiedersi quale sia il segreto dietro questo modello.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come si può vedere sul social network cinese Weibo, ci ha pensato la stessa azienda cinese a illustrare nel dettaglio il funzionamento del TV OLED trasparente da 55 pollici. Il nome ufficiale di questo modello è Xiaomi Mi TV LUX.

Innanzitutto, l'azienda cinese ha affermato di aver seguito una logica di base molto semplice: prendere i componenti che si trovano dietro il display e spostarli da qualche altra parte. Xiaomi si è quindi dovuta ingegnare per posizionare tutta la componentistica all'interno della base rotonda che si trova "ai piedi" del televisore.

Non si tratta di un lavoro facile, in quanto possono sorgere problemi soprattutto a livello di dissipazione. Per questo motivo, l'azienda cinese ha dovuto rivedere il sistema di raffreddamento, puntando anche su prese d'aria poste proprio sulla base. In ogni caso, la scelta di un TV OLED non è casuale: infatti, questo tipo di pannello non ha bisogno di retroilluminazione.

Il design realizzato da Xiaomi apporta ovviamente anche altre modifiche, come quella alla matrice RGBW, con un design che copre solamente metà del pannello di pixel, lasciando l'altra parte trasparente. Insomma, l'azienda cinese ha lavorato in un certo modo per poter fornire all'utente la sensazione di trovarsi dinanzi a un display veramente trasparente. Si tratta sicuramente di una direzione interessante, che potrebbe essere seguita in futuro anche da altri brand.

Ricordiamo che il succitato televisore viene venduto in Cina a un equivalente di circa 7200 dollari. Insomma, qualcuno direbbe che si tratta più di un prodotto atto a mostrare i più muscoli, piuttosto che di un vero modello commerciale. D'altronde, Xiaomi non è nuova a questo tipo di operazioni, dato che ne avevamo già vista una simile in campo smartphone con Mi Mix Alpha.