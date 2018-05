Xiaomi: svelata in anticipo la location del primo Mi Store italiano

Come ben saprete, Xiaomi si appresta ad aprire il primo Mi Store italiano, con un evento di presentazione fissato per il 24 maggio alle ore 17:00 che si potrà seguire in diretta streaming tramite la pagina Facebook ufficiale dell'azienda. L'inaugurazione del negozio, invece, avverrà il 26 maggio alle ore 11:30.

Ebbene, la location del negozio doveva probabilmente rimanere un mistero fino all'evento del 24, ma i colleghi di DDay sono riusciti a scoprire il tutto, mettendo le mani su una porzione di mappa (che potete vedere qui sotto) del centro commerciale Il Centro di Arese riportante proprio il logo del Mi Store.

Insomma, è oramai ufficiale la posizione del primo negozio italiano di Xiaomi. Ricordiamo che la società cinese aveva lanciato un particolare concorso che premiava gli utenti che avessero indovinato la location, ma sembra anche che i primi visitatori del nuovo negozio riceveranno svariate sorprese.

Sembra che la società cinese porterà sul suolo nostrano oltre 200 prodotti, che probabilmente saranno tutti disponibili nel negozio. Tra questi, troviamo smartphone, zaini, accessori, dispositivi iOT, hoverboard e molto altro. Insomma, ormai possiamo dare il benvenuto a Xiaomi in Italia.

Nel caso foste interessati a partecipare all'inaugurazione del 26 maggio, vi consigliamo di registrarvi tramite questo link.