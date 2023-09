Xiaomi tende la mano a Huawei per il 5G: c'è l'accordo di licenza globale sui brevetti

A poco tempo dalla pubblicazione della nostra recensione di Huawei Watch GT 4, è arrivato il momento di approfondire un altro annuncio non di poco conto da parte del popolare brand. Infatti, quest'ultimo ha ottenuto un accordo di licenza globale sui brevetti: di mezzo c'è Xiaomi.

A tal proposito, come riportato anche da Reuters, nonché come ufficializzato direttamente mediante un comunicato stampa pubblicato sul portale ufficiale di Huawei nella giornata del 13 settembre 2023, in questa data è stato siglato un accordo patent cross-licensing tra Huawei Technologies e Xiaomi Inc (1810.HK) relativo alle tecnologie di comunicazione.

Interessante notare che si fa esplicito riferimento al 5G, che rientra nelle tecnologie incluse nell'accordo. Ricordiamo che in passato c'era stata una controversia tra le due aziende legata proprio al patent licensing, visto che a marzo 2023 in Cina si era fatto riferimento a una Huawei che aveva citato in giudizio Xiaomi per presunta violazione di brevetti.

Più precisamente, al centro della disputa c'erano quattro brevetti relativi alle tecnologie di comunicazione wireless, ma la questione a quanto pare avrebbe coinvolto anche le modalità di blocco dello schermo e l'ambito fotografico. Alla fine, però, tutto sembra essersi risolto con una Xiaomi che tende la mano a Huawei. Per intenderci, di fatto le due realtà coinvolte potranno ora sfruttare i rispettivi brevetti in campo di tecnologie di comunicazione.

Alan Fan, a capo dell'Intellectual Property Department di Huawei, ha dichiarato: "Questo accordo di licenza riflette ancora una volta il riconoscimento da parte del settore del contributo di Huawei agli standard di comunicazione e ci aiuterà a migliorare i nostri investimenti nella ricerca sulle future tecnologie di comunicazione mobile".