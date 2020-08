Xiaomi terrà un evento l'11 agosto: vedremo il Mi 10 Pro Plus? Ecco gli ultimi leak

Xiaomi Mi 10 Pro Plus era nella bocca degli appassionati e dei tipster del settore da diverso tempo, e fino al 20 luglio, quando il CEO di Xiaomi Lei Jun ha parlato di “Super Large Cup”, ancora non si sapeva nessun dato concreto al riguardo. Le ultimi immagini delle cover trapelate online però danno un indizio importante.

Come potete vedere dalla foto sottostante, Xiaomi Mi 10 Pro Plus sarà uno smartphone con modulo fotocamera particolarmente grande. Non sarà però il dispositivo con la singola lente gigante brevettato di recente. Va notata l’inscrizione “100X Infinity Zoom” a lato del foto per le lenti: è evidente che il Mi 10 Pro Plus avrà lo zoom 100x come il Samsung Galaxy S20 Ultra.

Un modulo così grande può dirci anche altre cose interessanti: per esempio, Xiaomi Mi 10 Pro Plus potrebbe essere il primo smartphone al mondo con due lenti a periscopio con diverso zoom ottico; o ancora, che accanto alla fotocamera ci sarà un piccolo display ausiliario. Queste però sono solo previsioni degli appassionati.

L’azienda ha reso nota solo un’informazione: l’11 agosto, in occasione dei decimo anniversario di Xiaomi, l’azienda cinese terrà un evento in cui non mancheranno pure nuovi dispositivi, tra cui con ogni probabilità proprio il Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Lei Jun ha infatti dichiarato che “il team ha preparati molti capolavori per il decimo anniversario, per tutti coloro che vogliono vedere le ultime imprese della compagnia”.