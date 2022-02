Xiaomi verso la conclusione dei test per ricarica rapida 150W: quando arriverà?

Tra le tante corse e lotte tra i vari produttori di smartphone, una delle più importanti ora all’attivo riguarda il lancio della ricarica rapida a 150W o 200W, traguardi notevoli per il settore. Xiaomi e OPPO stanno già lavorando sui 200W, ma Xiaomi potrebbe essere prossima al debutto della ricarica a 150W.

Stando a un nuovo report emerso in rete grazie a MyDrivers, portale asiatico da tempo interessato al mondo tech, sappiamo infatti che il progresso in casa Xiaomi per la ricarica a 150W è “estremamente rapido” e, stando ai possibili piani attuali, la società cinese potrebbe lanciare questa tecnologia con la nuova serie Xiaomi MIX 5 in arrivo per la seconda metà del 2022.

In questo modo, Xiaomi otterrebbe il titolo del primo brand con tale velocità di ricarica, tale da completare una carica da 0 a 100 in 15 minuti per una batteria attorno ai 4.500/5.000 mAh. In aggiunta, diventerebbe anche la ricarica più veloce nel segmento smartphone, almeno in attesa del debutto commerciale dei 200W.

Tra l’altro, anche in quella corsa Xiaomi è in vantaggio: ricordiamo, difatti, che a fine maggio 2021 i tecnici dell’azienda hanno mostrato il sistema HyperCharge con ricarica cablata da 200W e wireless da 120W. La commercializzazione non è mai avvenuta, però, probabilmente per seguire un percorso graduale verso tali quote, seguito dallo sviluppo parallelo di batterie diverse.

Sempre a propòs di Xiaomi, attenzione all’imminente lancio di Xiaomi 12 in Europa.