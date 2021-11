Xiaomi diventa Top Partner del Venezia FC: si punta a 'elevare il tuo stile'

Xiaomi e il Venezia FC annunciano oggi un accordo di Top Partnership che vedrà la società cinese e il club di Serie A collaborare a partire dalla stagione calcistica 2021/22, riunendosi in una visione strategica condivisa, fondata su innovazione, passione, stile e focalizzata sull'arricchire la vita delle persone.

Sebbene sia neopromosso nella massima serie del campionato di calcio italiano, il Venezia FC è già riconosciuto come uno dei club più originali sullo scenario europeo, facendosi riconoscere soprattutto per lo stile comunicativo sui social e i suoi kit dalla visione estetica distintiva. Il club stesso è divenuto ambasciatore della città di Venezia, focalizzandosi sulla sua preservazione, sullo sviluppo della comunità e sulla responsabilità sociale.

Xiaomi, al contempo, ha costruito fin dal principio la propria identità sul concetto di inclusività, coinvolgendo continuamente la community e distinguendosi per la vasta gamma di prodotti dallo stile semplice, ma pur sempre innovativo. Il risultato della partnership è una sinergia tra due marchi con una voce comune, che vede lo stile contemporaneo del Venezia FC fondersi perfettamente con l'obiettivo di Xiaomi di elevare lo stile dei suoi utenti con i prodotti della Xiaomi 11T Series.

Come spiegato dall’Head of Marketing di Xiaomi Italia, Davide Lunardelli, “Lo slogan ‘Eleva il tuo stile’ di Xiaomi 11 Lite 5G NE trova secondo noi una perfetta realizzazione nella storia recente del Venezia FC. Un caso più unico che raro di club calcistico che è riuscito ad esprimersi oltre ai confini dello sport, valorizzando una città alla quale siamo molto attenti e raggiungendo il pubblico del fashion e dello streetwear di tutto il mondo. Un’eccellenza con la quale è risultato davvero naturale collaborare per continuare insieme su questo percorso”.

Ted Philipakos, CMO del Venezia FC, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi che Xiaomi abbia scelto il Venezia FC per la sua prima partnership in Europa con un football club. Si tratta di un’azienda vicina ai propri utenti e impegnata a connettere le persone in tutto il mondo, oltre a essere una delle realtà più innovative e all’avanguardia della propria industria, con standard qualitativi estremamente elevati. Il Venezia FC condivide con il brand la stessa filosofia, espressione della contaminazione tra sport e cultura ed è per questo che la collaborazione con Xiaomi è stata il naturale sviluppo del nostro percorso di posizionamento”.

L’accordo prevede una serie di attività come la visibilità del brand Xiaomi a bordo campo durante le partite di Serie A, nello storico Stadio Pier Luigi Penzo, il secondo stadio di calcio più antico d'Italia, così come una presenza al Centro Sportivo Taliercio, la sede di allenamento della prima squadra, della squadra femminile e del settore giovanile del club. Inoltre, i brand Xiaomi e Venezia FC svolgeranno insieme interessanti attività che coinvolgono dai media digitali e social agli eventi fisici con giocatori e dirigenti.