Xiaomi, trapela la lista dei possibili dispositivi che saranno aggiornati ad Android 13

A pochi giorni dal lancio della DP1 di Android 13, iniziano ad emergere ulteriori novità sui dispositivi che saranno aggiornati alla nuova release dell'OS mobile di Google. Il sito web XiaomiUi ha pubblicato un elenco dei dispositivi Xiaomi che probabilmente saranno aggiornati.

Di seguito la lista dei dispositivi Xiaomi che probabilmente riceveranno Android 13:

Mi 10S

Mi 11/Pro/Ultra

Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite

Mi 11 Lite 4G / 5G / LE / Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Civi

Xiaomi Pad Series 5

Per quanto riguarda la linea Redmi, sono compatibili i seguenti:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Giochi

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Fronte Poco, invece, sono idonei a ricevere Android 13 i seguenti modelli:

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4Pro 4G

POCO C4

In dubbio per il lancio dell'aggiornamento invece ci sono questi:

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi Note 8 2021

Poche speranze, invece, di vedere Android 13 su questi dispositivi:

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition

Mi 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze le liste come queste in quanto non ufficiali. Xiaomi potrebbe annunciare i propri piani prossimamente.