Xiaomi, trapelano dettagli su una gamma di smartphone molto attesa

In seguito alle prime informazioni di qualche settimana fa, torniamo a parlare di una gamma di smartphone Xiaomi molto attesa. Infatti, nelle ultime ore sono emersi dei dettagli interessanti relativi ad essa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come fatto sapere dal noto leaker Digital Chat Station su Twitter, la famiglia di dispositivi Redmi Note 10 sarebbe pronta ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi. I modelli trapelati sono due: Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro. Vi ricordiamo che la gamma Redmi Note 9 è arrivata in Italia nella prima metà del 2020.

In ogni caso, tornando alle indiscrezioni lanciate da Digital Chat Station, sembra che i succitati modelli disporranno entrambi di uno schermo con foro per la fotocamera, probabilmente posizionato in alto a sinistra, come si può vedere nelle immagini presenti in allegato alla notizia. Inoltre, Redmi Note 10 dovrebbe disporre di un processore MediaTek Dimensity 720 (MT6853V) e di un sensore fotografico principale da 48MP. La variante più costosa, invece, potrebbe avere un SoC Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225) e una lente fotografica principale da 108MP.

I prezzi di partenza potrebbero essere pari a 1000 yuan (circa 126 euro al cambio attuale) per Redmi Note 10 e 1500 yuan (circa 189 euro) per la variante Pro, ma per il momento si tratta solamente di voci di corridoio. Rumor e leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.