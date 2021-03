Xiaomi, trapelate alcune immagini del primo Mi Mix pieghevole

Quelle che potevano sembrare solo delle speculazioni iniziali sembra che dopotutto possano avere un fondo di verità. Dopo aver parlato infatti della possibilità di vedere sul mercato uno Xiaomi Mi Mix pieghevole, ecco che spuntano le prime foto del probabile design definitivo del dispositivo.

Quello che possiamo osservare nelle foto è il possibile form factor del prossimo foldable di Xiaomi. Nessuna componente interna, solo la scocca, ma sufficiente a farci comprendere cosa potrebbe arrivare sugli scaffali nei prossimi mesi.

Nell'angolo in basso a sinistra, sul retro del dispositivo, è possibile anche leggere la scritta MIX, indizio più che eloquente circa la famiglia di dispositivi di cui potrebbe allargare le fila.

Apprezzabile anche la presenza di un setup fotografico a tripla camera posteriore, benché si tratti solo di un mockup.

Come riportano i colleghi di GSMArena, queste immagini non sono la prova inconfutabile che Xiaomi abbia in programma il rilascio di un Mi Mix pieghevole, poiché la provenienza delle foto non è certificata in alcun modo. Ciò che sappiamo è che Xiaomi è al lavoro su un device di questo tipo e la presenza di queste immagini ci permette di fantasticare circa il suo arrivo sul mercato.

Ricordiamo che i device della famiglia Mi Mix sono sempre stati caratterizzati da un'impronta di forte innovazione. In particolare, il capostipite di questa linea fu il primo dispositivo a tutto schermo ad approdare sul mercato.