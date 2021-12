Xiaomi: trapelati i render di Xiaomi 12 Pro e le custodie di Xiaomi 12 e 12 Ultra

Il lancio della lineup di Xiaomi 12 dovrebbe essere fissato per il 12 dicembre, anche se non sappiamo ancora quali siano i device che comporranno la serie: al momento, infatti, oltre a Xiaomi 12 e 12X sembra essere confermato anche Xiaomi 12 Pro, nonché Xiaomi 12 Lite e 12 Lite Zoom, che verranno lanciati tutti nella stessa data.

Nelle ultime ore, inoltre, sono trapelati online dei render e delle cover protettive dei device, che ne mostrano il form factor, e in particolare il design del retro. Potete vedere tutte le immagini, pubblicate da GSMArena e GizmoChina, nella galleria in calce.

Le fotografie risultano piuttosto interessanti per due motivi: il primo, ovviamente, è che permettono di dare uno sguardo al design dei prossimi flagship di Xiaomi; il secondo invece è che a partire da queste ultime possiamo ipotizzare il ruolo di ciascun device all'interno della lineup pensata dal produttore cinese.

In particolare, visto il design praticamente identico, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro potrebbero essere molto simili anche in termini di potenza, oltre che di design, al pari di iPhone 13 e iPhone 13 Pro, oppure di Samsung Galaxy S22 e S22+. Al contrario, Xiaomi 12X dovrebbe diventare Xiaomi 12 Ultra, ed avere un design lontano da quello dagli altri due telefoni, insieme a una scheda tecnica totalmente diversa, un po' come rumoreggiato per Samsung Galaxy S22 Ultra a confronto con il resto della serie S22.

Inizialmente, infatti, secondo i leak relativi a Xiaomi 12X, il telefono sarebbe stato una versione low-end di Xiaomi 12, dotato di un SoC Snapdragon 870 al posto di uno Snapdragon 8 Gen 1: il cambio di nome in Xiaomi 12 Ultra, se fosse confermato, lascia invece pensare che le caratteristiche del device saranno migliori di quelle del resto della lineup di Xiaomi, a partire dalla fotocamera.

Infatti, il design della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra è diversissimo da quello degli altri smartphone della stessa serie, con un totale di ben otto alloggiamenti, di cui cinque hanno le dimensioni e la forma necessarie per ospitare degli obiettivi. Non è tuttavia chiaro quali (e quante) saranno le fotocamere presenti sul device, anche se è ormai quasi certo che la fotocamera di Xiaomi 12 sarà firmata da Leica.

Per quanto riguarda Xiaomi 12 e 12 Pro, invece, la loro fotocamera sarà composta da tre obiettivi, di cui uno principale da 50 MP, un grandangolare e un teleobiettivo, insieme ad un flash LED e, forse, ad un sensore LiDAR, quest'ultimo posizionato al di sotto del flash.