Xiaomi TV 4 75 pollici ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Giornata ricca di annunci per Xiaomi, con la presentazione di Mi 8, MIUI 10, Mi Band 3, Mi VR e Mi TV 4 da 75 pollici.

Quest'ultima è ovviamente una smart TV di fascia alta, che verrà lanciata nel corso del 2018 in Cina a un prezzo di 8999 yuan (circa 1200 euro). Si tratta della prima volta che la società cinese lancia un televisore con una diagonale superiore ai 55 pollici. Nonostante questo, Xiaomi ha voluto mantenere un design ultraslim, con 11,4 mm di spessore e un'altezza di 104,3 cm. Le specifiche tecniche parlano di un display LCD 4K HDR con tecnologia Amlogic engine di sesta generazione. Sotto la scocca, troviamo un processore quad-core Cortex A53 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, affiancato da una GPU Mali-T830, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 ac dual band al Bluetooth Low Energy.

Una delle caratteristiche su cui la società cinese vuole puntare di più con questo prodotto è l'intelligenza artificiale. Infatti, Xiaomi implementerà anche in Mi TV 4 il suo nuovo assistente vocale proprietario, che però sarà inizialmente disponibile solamente in lingua cinese. Insomma, un prodotto sicuramente interessante, che non sappiamo però se arriverà sul suolo nostrano.