Xiaomi Mi TV 4K da 43 pollici in sconto del 39% su Amazon Italia

Dopo aver trattato lo sconto di Amazon su un TV low cost, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate dal ben noto portale online. Questa volta a finire al centro di un'offerta è un televisore 4K di Xiaomi da 43 pollici.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi LED TV 4S 43" 4K viene ora proposto a un costo di 290 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale della società di Andy Jassy, in precedenza il televisore veniva venduto a un prezzo pari a 479 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio del 39%, ergo lo sconto è di 189 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi è alla ricerca di un televisore di questo tipo. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: sono presenti tutte le funzionalità smart del caso, in quanto il sistema operativo integrato è Android. Inoltre, non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2, legato alla "nuova era del digitale terrestre".

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online in merito al prodotto citato, siamo venuti a conoscenza del fatto che sul portale ufficiale di Xiaomi il prodotto viene proposto a 449,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Insomma, capite bene che l'offerta lanciata da Amazon può rivelarsi intrigante su più fronti.