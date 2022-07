Xiaomi Mi TV da 50 pollici in offerta su Amazon: raggiunto il minimo storico

Anche se il Prime Day 2022 è terminato, Amazon continua a proporre sconti e promozioni ai propri utenti. Quest'oggi segnaliamo una riduzione davvero molto interessante su Xiaomi Mi TV da 50 pollici, che torna al suo minimo storico e può essere acquistata ad un prezzo molto interessante con la relativa consegna Prime a stretto giro di orologio.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici, UHD, senza Cornice, Android 10.0, Dolby Vision, HDR10+,HLG,MEMC, Netflix, Assistente Google, Bluetooth, HDMI 2.1, USB, Nero, Modello 2021 [Classe di efficienza energetica G]: 349,99 Euro (449,99 Euro)

Amazon propone la consegna senza costi aggiuntivi per martedì 19 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore e 53 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Disponibile anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 70 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni a 15,89 Euro o tre anni a 21,09 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Ovviamente, la TV beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche ed a costo zero, con rimborso completo al momento della ricezione.