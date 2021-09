Xiaomi TV Q1E da 55 pollici 4K arriva in Italia con Dolby Vision, HDR10+ ed Android TV 10

Ancora novità dal fronte Xiaomi. Il produttore cinese annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo Xiaomi TV Q1E da 55 pollici, il nuovo modello di TV 4K che va ad espandere ulteriormente la platea di smart tv disponibili.

Dotato di un display 4K Quantum Dot, lo Xiaomi TV Q1E da 55 pollici offre una varietà di colori DCI-P3 al 97% e lo spettro colori NTSC al 103% con elevata gamma dinamica supportata dal Dolby Vision e l’HDR10+.

Sul TV troviamo anche la tecnologia MEMC a 60Hz in grado di garantire una riproduzione fluida e ad alta definizione delle immagini in movimento. Lato software, troviamo Android TV 10 e Chromecast integrato, il che permette di riprodurre in streaming i contenuti direttamente da smartphone, tablet e laptop.

Sul telecomando sono presenti i pulsanti dedicati a Netflix ed Amazon Prime Video, ma c’è anche Google Assistant che permette di interagire direttamente col TV per gestire tutti i dispositivi AIoT collegati.

Il nuovo Xiaomi TV Q1E da 55 pollici sarà disponibile in Italia a fine novembre al prezzo di 799,99 Euro. La data di lancio e le eventuali promozioni saranno comunicate successivamente.

In giornata odierna Xiaomi ha anche annunciato il nuovo Xiaomi Pad 5 e soprattutto l’arrivo in Italia della versione con NFC di Xiaomi Mi Band 6, il braccialetto per il fitness tanto apprezzato nel nostro paese.