Xiaomi TV Stick 4K ufficiale: lanciata la sfida ad Amazon con Android 11

Dopo il lancio in Italia di Redmi Watch 2 Lite, nuovo smartwatch economico di casa Xiaomi, il colosso cinese sposta il focus sul mondo delle smart TV rendendo ufficiale Xiaomi TV Stick 4K, dispositivo con Android 11, codec AV1 e tutte le funzionalità chiave per sfidare i principali stick rivali prodotti da Amazon.

Al Fire TV 4K Max lanciato in Italia a ottobre, dunque, il produttore asiatico risponde con questo nuovo TV Stick dotato di alcune novità interessanti. Innanzitutto, rispetto al predecessore si nota un importante cambiamento sulla facciata: scompare la sigla Mi e si lascia spazio all’essenza del prodotto, evitando problemi di comunicazione dovuti dalla nomenclatura ripetitiva.

Esteticamente, però, non cambia nulla: la chiavetta resta nera e con dettagli sia opachi che lucidi, come il logo Xiaomi sul dorso. Il telecomando resta allo stesso modo alquanto simile al precedente, dotandosi di due tasti dedicati a Netflix e Prime Video, un pulsante pensato per attivare l’Assistente Google di Android e i necessari pulsanti per la navigazione.

La chiavetta in sé ha un processore quad-core Cortex-A35 e una GPU Mali-G31 MP2, entrambi forniti dal produttore britannico ARM. Lato memoria troviamo poi 2 GB di RAM e 8 GB di archiviazione, mentre lato connettività figura il supporto a Wi-Fi Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac a 2,4 GHz e 5 GHz, HDMI, porta micro USB per l’alimentazione e standard Bluetooth 5.0.

La novità più importante è la possibilità di riprodurre contenuti anche in 4K, salto necessario dal Full HD+ offerto dalla precedente TV Stick rilasciata da Xiaomi. Tra i codec video supportati troviamo tutti gli standard più rilevanti sul mercato, e viene garantito anche il supporto allo standard Dolby Vision; lato audio, dunque, troviamo i decoder Dolby Atmos e DTS Surround HD.

Allo stato attuale, il sito ufficiale italiano di Xiaomi presenta a tutti gli effetti una pagina dedicata allo Xiaomi TV Stick 4K, ma la vendita non è ancora cominciata e non sono noti né il prezzo, né la data di lancio sul mercato del Belpaese. Come sempre, però, vi aggiorneremo appena ci saranno novità.