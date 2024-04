Xiaomi Mi TV Stick: l'alternativa che non ti aspetti ad Amazon Fire TV Stick e Chromecast

La recensione di Amazon Fire TV Stick 4K Max è arrivata ormai da qualche mese, ma non esiste solamente questo dispositivo nel mondo dei dongle HDMI. Al netto del Chromecast di Google, infatti, esistono delle soluzioni di Xiaomi che potreste reputare interessanti.

Potreste esservi persi l'annuncio dell'arrivo di Xiaomi Mi TV Stick in Italia, avvenuto nel 2020, così come potreste non aver approfondito a dovere il lancio di Xiaomi TV Stick 4K, relativo al 2021. Insomma, vale la pena fare ordine in merito alle proposte di casa Xiaomi in termini di dongle HDMI, visto che potrebbero fare al caso vostro.

Il primo modello a cui dare un'occhiata è Xiaomi Mi TV Stick, dal prezzo di listino di 49,99 euro. Dal peso di meno di 30 grammi, questa "chiavetta" da collegare alla porta HDMI del televisore garantisce l'accesso a un ampio numero di applicazioni a portata di telecomando (incluso in confezione). Il sistema operativo è "Powered by Android TV": questo significa che sono presenti tutte le app del caso, da Netflix a YouTube, passando per Amazon Prime Video, Twitch e così via. Supporto ad audio surround Dolby & DTS, Assistente Google e relativi comandi vocali completano il cerchio.

Per chi punta, invece, a un'esperienza di streaming più avanzata, il più recente modello Xiaomi TV Stick 4K propone, come si evince dal nome, il supporto alla riproduzione dei contenuti fino alla risoluzione 4K, a fronte di un costo di listino di 69,99 euro. Immancabili Android TV, Assistente Google e Dolby Atmos/Dolby Vision.

