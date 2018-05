Xiaomi: ufficiale il debutto in Italia dal 24 Maggio. Evento di lancio a Milano

Ci siamo. Il debutto di Xiaomi in Italia ha finalmente una data: 24 Maggio 2018, ed una location per l'evento di lancio: Milano. L'annuncio è stato dato dalla compagnia cinese attraverso un post pubblicato sull'account Facebook ufficiale, su cui qualche settimana fa era stata annunciata anche l'apertura del sito web ufficiale italiano.

La Mi Home, quindi, è lontana solo qualche giorno dall'apertura, a conferma di una strategia commerciale che guarda con sempre più interesse al nostro paese, che sin dai primi tempi si è mostrato molto aperto verso una società che negli ultimi tempi si è contraddistinta per il lancio di smartphone di fascia alta a prezzi convenienti.

Almeno al momento non è noto che catalogo di prodotti porterà in Italia Xiaomi: si parla però di tutta la fascia alta del listino prodotti, che ovviamente saranno disponibili ad un prezzo concorrenziale, come da strategia societaria.

Non si hanno invece molte informazioni sugli altri device che porterà la società nel nostro paese. Xiaomi infatti è attiva non solo nel mercato degli smartphone ma anche nel settore degli indossabili.

Di recente, inoltre, la stessa Xiaomi ha annunciato di aver siglato una partnership con Tre Italia per l'approdo dei propri smartphone nel listino.

Per le informazioni di rito, però, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.