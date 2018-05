Xiaomi: ufficiale Mi 8, scocca in alluminio, vetro curvo e notch. Si parte da 421 Dollari

Dopo averne ufficializzato l'arrivo in Italia,Xiaomi ha svelato questa mattina il proprio smartphone top di gamma per il 2018. SI tratta dell'Mi 8, che passerà alla storia per essere il primo dell'azienda con il notch.

Mi 8 sfoggia uno schermo OLED da 6,21 pollici di Samsung, tagliato sulla parte superiore dall'ormai classico notch che sfoggia una fotocamera per i selfie da 20 megapixel.

Il pannello posteriore, in vetro curvato ai quattro lati, è accompagnato da una scocca in alluminio. Sotto è presente il processore Snapdragon 845 di Qualcomm, mentre a livello fotografico troviamo una doppia fotocamera da 12 megapixel che ha totalizzato un punteggio di 105 su DxOMark. Xiaomi ha anche sottolineato che Mi 8 sarà il primo smartphone ad utilizzare il GPS a doppia frequenza, il che dovrebbe favorire la localizzazione più precisa.

Accanto alla variante classica è stata anche svelata l'Explorer Edition, che si differenzia per la presenza di un sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo, che sfrutta la sensibilità di pressione per riconoscere l'impronta dell'utente. Xiaomi ha anche sottolineato che l'Explorer Edition sarà anche il primo smartphone Android al mondo ad utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale in 3D, come il Face ID di iPhone X, con tanto di funzione simile ad Animoji. A livello estetico, l'Explorer Edition include anche un pannello posteriore trasparente, che mostra le componenti interne.

La variante "minore" dell'Mi 8 è battezzata Mi 8 SE, caratterizzata anche da un prezzo inferiore. Si tratta anche del primo smartphone al mondo ad utilizzare il nuovissimo Snapdragon 710 di Qualcomm, ed include uno schermo OLED da 5,88 pollici. Lo S710 garantisce un risparmio energetico del 30 per cento rispetto al 660 precedente, offrendo al contempo performance migliori del 20 per cento.

Mi 8 ha un prezzo di 421 Dollari, l'Explorer Edition partirà da 577 Dollari ed SE avrà un prezzo di 281 Dollari.