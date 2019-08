Xiaomi, è ufficiale il nuovo Mi Gaming Laptop: si parte da 973 Euro!

Xiaomi ha annunciato oggi la seconda generazione della linea di laptop da gaming, l'Mi Gaming Laptop 2019, che sarà disponibile in tre diverse varianti con prezzo di partenza di soli 973 Euro. Si tratta di un prodotto attraverso cui la società cinese mira ad azzannare un mercato in continua crescita, ma vediamo le specifiche tecniche.

Modello Base

Processore Intel Core i5-9300H di nona generazione (frequenza di base 2,4 GHz, Turbo Boost 4,1 GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

8 GB di RAM DDR4 (2666 MHz)

512GB PCIe SSD

Display Full HD ad alta frequenza di aggiornamento (144Hz)

Modello di fascia alta

Processore Intel Core i7-9750H di nona generazione (frequenza di base 2,6 GHz, Turbo Boost 4,5 GHz)

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

RAM DDR4 da 16 GB (2 x 8 GB) (2666 MHz)

512GB PCIe SSD

Display Full HD ad alta frequenza di aggiornamento (144Hz)

Modello ultratop

Processore Intel Core i7-9750H di nona generazione (frequenza di base 2,6 GHz, Turbo Boost 4,5 GHz)

NVIDIA GeForce RTXTM 2060

RAM DDR4 da 16 GB (2 x 8 GB) (2666 MHz)

512GB PCIe SSD

Display Full HD ad alta frequenza di aggiornamento 144Hz

Le tre varianti sono accomunate da un display da 15,6 pollici e rapporto schermo-corpo dell'81%. A livello tecnico il pannello è in grado di coprire una gamma di colori del 72%, mentre sotto la scocca troviamo il modulo di connettività WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, due altoparlanti da 3W con Dolby Audio, ed una webcam HD da 1 megapixel.

Il comparto connettività è composto da quattro porte USB 3.0, un ingresso Ethernet, una porta per il microfono, un jack per le cuffie, un'uscita HDMI ed un lettore per le schede 3-in-1.

L'Mi Gaming Laptop 2019 dispone anche di una tastiera retroilluminata a LED a quattro colori con tre diverse modalità. un touchpad in vetro e Windows 10 Home come sistema operativo. La batteria invece è da 55Wh, che dovrebbe fornire fino a 4,5 ore di riproduzione video, quattro ore di streaming video e 4,5 ore di navigazione web.

Come dicevamo poco sopra, il modello base parte da 973 Euro, mentre la versione intermedia sarà disponibile a 1.115 Euro. Per la variante ultratop invece si sale a 1.167 Euro.