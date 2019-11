Xiaomi, è ufficiale: tutti gli smartphone a partire da 250 euro avranno il 5G dal 2020

Nel 2020 tutti gli smartphone di Xiaomi con un prezzo pari ad almeno 250 euro supporteranno il 5G. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società cinese e si tratta di una notizia particolarmente importante, visto che lascia intendere che già a partire dal prossimo anno molte persone avranno in mano un dispositivo "5G Ready".

Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha dichiarato durante una conferenza tenutasi in quel di Guangzhou (Cina) che tutti gli smartphone della sua azienda che usciranno nel 2020 con un prezzo superiore ai 2000 yuan (circa 258 euro al cambio attuale) implementeranno il supporto al 5G. Non è chiaro se da noi il prezzo venga "arrotondato", ad esempio, a 300 euro, ma in questo caso ciò che conta è il concetto: l'azienda cinese vuole "mettere in mano" alle persone un dispositivo pronto per la "nuova era della connettività" già durante il prossimo anno.

Nel caso Xiaomi mantenesse le promesse, si tratterebbe di una grande novità per il mercato smartphone. Infatti, al momento attuale i dispositivi mobili compatibili con il 5G hanno prezzi molto elevati. Pensiamo, ad esempio, agli smartphone che chi vi scrive ha già recensito su queste pagine: Huawei Mate 20 X 5G e LG V50 ThinQ 5G. Il primo costa 1099 euro, mentre il secondo arriva a 1299 euro. Pensate che per il momento lo smartphone 5G più "economico" disponibile in Italia è Xiaomi Mi MIX 3 5G, che attualmente si può acquistare a un prezzo che si aggira attorno ai 700 euro.

Insomma, riuscire in pochi mesi a portare questi dispositivi dalla fascia dei 700 euro a quella dei 250/300 euro sarebbe veramente interessante. Riuscirà Xiaomi a raggiungere il suo obiettivo? Staremo a vedere, non possiamo far altro che attendere fiduciosi.