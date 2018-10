Xiaomi ufficializza il lancio di Mi Mix 3 e conferma il supporto al 5G

La notizia era nell'aria già da ieri, ma oggi è arrivata l'ufficialità attraverso i canali social della divisione italiana della società cinese. Xiaomi è ormai pronta a presentare il nuovo smartphone di fascia alta, che sarà uno dei primi dispositivi a supportare il 5G.

Si chiama Mi Mix 3, e l'evento di lancio è previsto per il prossimo 25 Ottobre a Pechino. Nella teaser image è ritratto uno smartphone full screen senza alcun tipo di notch e cornice con il claim "Art x Technology", probabilmente riferendosi alla fotocamera a scorrimento che dovrebbe fungere sia da lente frontale che posteriore.

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, Mi Mix 3 dovrebbe anche includere un pulsante dedicato all'intelligenza artificiale, una novità assoluta per la società.

Per quanto riguarda il 5G invece non sono al momento disponibili molte informazioni: resta da capire se si tratterà di una sola variante a supportare la nuova tecnologia di connettività oppure se sarà presente su tutti gli smartphone a livello internazionale. Si tratta però di una novità di non poco conto, nonostante il 5G ancora non sia diffuso, basti pensare che in Italia si sono da poco concluse le aste per l'assegnazione delle frequenze.



Ovviamente vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sul cellulare