Xiaomi, ultima occasione: grandi sconti su smartphone e altro in queste ore

Non è solamente Amazon a lanciare sconti su prodotti Xiaomi in questi giorni. Infatti, lo stesso produttore ha deciso di avviare un'iniziativa promozionale non di poco conto. Tra l'altro, si tratta dell'ultima occasione per approfittarne.

In particolare, oggi 16 maggio 2021 è l'ultimo giorno per poter usufruire delle promozioni dedicate al terzo anniversario dell'azienda. In puro stile Xiaomi, non mancano dunque miriadi di iniziative promozionali, relative al mondo degli smartphone e non solo. Si parte da 10 euro di sconto per Redmi Note 9T 5G, che l'utente può riscattare subito dopo aver effettuato l'accesso al sito Web ufficiale dell'azienda.

Non mancano poi le flash sale, ad esempio quella relativa al Mi Air Purifier Pro EU, che viene venduto a 199,99 euro (al posto di 299,99 euro). Si fa inoltre notare lo sconto legato allo smartwatch Xiaomi Mi Watch Beige, dato che quest'ultimo viene proposto a 99,99 euro (in precedenza costava 129,99 euro).

Per il resto, fanno ovviamente capolino molteplici altre offerte relative al mondo smartphone. Giusto per farvi degli esempi, Xiaomi Mi 11 5G da 8/128GB viene venduto a 679,90 euro (al posto di 799,90 euro), mentre la variante da 8/256GB viene proposta a 799,90 euro (in precedenza 899,90 euro).

Per i "collezionisti", potrebbe risultare interessante la Special Edition di Mi 11 firmata da Lei Jun, fondatore di Xiaomi. Quest'ultima, ovviamente venduta in quantità limitate, costa 749,90 euro (al posto di 899,90 euro).