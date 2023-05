Xiaomi, ultime ore per la Festa della Mamma: sconti in base alla spesa

Non ci sono solamente gli sconti per la Festa della Mamma di MediaWorld a poter attirare l'attenzione di coloro che vogliono regalare prodotti tecnologici in questo contesto. Infatti, anche Xiaomi ha avviato iniziative promozionali in tal senso, anche se siamo già entrati nelle ultime ore per poterne usufruire.

Più precisamente, le promozioni termineranno alle ore 09:59 del 15 maggio 2023. Questo nonostante chiaramente la Festa della Mamma sia in realtà domenica 14 maggio 2023 (dunque Xiaomi sta puntando anche a coloro che arrivano "un po' in ritardo", magari per via dei molti impegni del quotidiano).

In ogni caso, se rientrate tra coloro che sono alla ricerca di un regalo tecnologico dell'ultimo minuto per la propria mamma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto indicato direttamente sul portale ufficiale di Xiaomi. In quest'ultimo vengono infatti messe in evidenza molte offerte sui singoli prodotti, ma a non passare inosservata è l'iniziativa che offre sconti in base alla spesa totale.

A tal proposito, a esclusione della Redmi Note 12 Series e della POCO F5 Series, risultano applicabili sconti fino a 60 euro. Per raggiungere questa cifra bisogna spendere almeno 599 euro, mentre 499 euro è la soglia per ottenere 50 euro di sconto. Si scende poi a 40 euro di sconto con 399 euro, mentre per 299 euro si ottengono 30 euro di sconto. Le altre soglie sono infine 199 euro per 20 euro di sconto e 99 euro per 10 euro di sconto. Insomma, potreste voler dare un'occhiata alle iniziative disponibili in questo contesto, finché siete in tempo.