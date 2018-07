Xiaomi: vedrà la luce a Milano il primo Mi Fan Club italiano

Si è ufficialmente concluso, sulla community ufficiale di Xiaomi, il sondaggio per decretare la sede del primo Mi Fan Club Italiano, ed a spuntarla con 144 voti, pari al 26,04 per cento dei votanti, è stato Milano, seguito da Roma (13,56 per cento) e Napoli (12,66 per cento).

Le percentuali sono estremamente interessanti, e possono essere visualizzate attraverso questo indirizzo, in quanto permettono di capire le città del nostro paese in cui il marchio cinese risulta essere più popolare rispetto ad altri.

Gli Mi Fan Club rappresentano un luogo di aggregazione e sociale, oltre che di pubblicità per i nuovi prodotti. Nel topic, infatti, Xiaomi sottolinea come il Fan Club di Singapore, ad esempio, abbia organizzato una corsa da 10 chilometri correndo con i Mi Band, mentre quello indonesiano ha prenotato una barca per esplorare le isole con i dispositivi.

Tra le attività più importanti organizzate dagli Mi Fan Club figura anche il volontariato ed eventi all'aperto, che rappresentano un punto cruciale.

Oltre a ciò, chiaramente, sono anche presenti una serie di vantaggi. Gli iscritti dovranno impegnarsi come ambasciatori del brand, ed i migliori saranno ricompensati con partecipazione ai programmi Mi Explorer, gli eventi di lancio e gli F-Code dei Mi Products più popolari.

Xiaomi ha già rivelato che procederà ad organizzare concorsi occasionali a premi, e darà ad ogni Mi Fan Club degli omaggi. Chiaramente sarà possibile provare anche i nuovi prodotti in esclusiva.

Un'altra buona notizia per l'Italia, dopo la partnership siglata con Fastweb.