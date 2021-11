Xiaomi, vendite record durante il Festival Cinese dello Shopping

La recente conquista dello scettro di primo produttore europeo di smartphone 5G sembra non aver frenato in alcun modo le mire espansionistiche di Xiaomi, gruppo ormai entrato di forza nel cuore degli appassionati.

Di recente, infatti, il colosso cinese ha segnato un altro clamoroso record economico. Il festival cinese dello shopping è una ghiotta occasione per gli utenti per togliersi più di qualche sfizio, ma è anche un periodo il cui tradizionalmente i big dell'elettronica del Paese sfoderano i loro risultati finanziari.

Sull'account ufficiale di Xiaomi su Weibo si legge che alla data del 5 novembre la compagnia ha superato 1,5 miliardi di dollari in termini di vendite, nonostante il festival sia fissato, come da tradizione, per l'11 novembre.

Quanto ai prodotti Xiaomi più gettonati, il primo posto è saldamente occupato dagli smartphone, seguiti da Smart TV notebook e altri prodotti di elettronica.

Il prossimo grande obiettivo del gruppo è quello di riuscire ad aprire 30000 negozi fisici nell'arco dei prossimi 2-3 anni, così da spostare parte delle proprie vendite dai canali online all'esperienza di persona. Ottime notizie, dunque, per un colosso che non disdegna anche l'innovazione.

Solo qualche ora fa Xiaomi ha pubblicato un interessante video su YouTube, in cui viene illustrata e spiegata la tecnologia Xiaomi Loop LiquidCool, un nuovo sistema di dissipazione che promette di raddoppiare l'efficienza delle attuali Vapor Chamber sugli smartphone.