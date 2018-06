Xiaomi dà il via alla campagna di crowdfunding per il pallone da calcio smart

Sarà stata la voglia di calcio generata dai Mondiali di Calcio di Russia 2018, ma resta il fatto che Xiaomi ha deciso di entrare in un nuovo settore: quello calcistico. La compagnia cinese, infatti, ha iniziato la compagna di crowdfunding di INSAIT Joy.

Si tratta di un pallone intelligente che ha un costo di 299 Yuan, pari a 46 Dollari.

Il pallone è disponibile in due dimensioni (taglia 4 per i più giovani ed adolescenti e taglia 5 per i più grandi), ed ha una circonferenza tra 635 e 660 mm, con un peso che varia tra 350 e 390 grammi. A livello di colori, ricorda molto quello della Serie A, visto il giallo e blu. La taglia 5 invece ha una circonferenza tra 680 e 700 millimetri e pesa tra 420 e 450 grammi, a seconda di come lo si gonfia, ed è caratterizzato da una pelle blu.

La particolarità di Insait Joy è data dal fatto che utilizza una tecnologia di incollaggio termico della pelle al posto del tradizionale processo di cucitura. Grazie a ciò, sono praticamente impossibili deformazioni dovute all'usura o all'immersione in acqua.

L'aspetto smart della palla è dato dal fatto che un sensore presente al suo interno è in grado di calcolare la velocità, la traiettoria in tempo reale ed altro. Inoltre, si possono anche registrare brevi video durante l'utilizzo, mentre le dinamiche dei dati di movimento ed altro possono essere condivise sui social network.

L'applicazione permette anche di impostare 3 livelli e 14 programmi di allenamento avanzati, con tanto di classifiche e dati.

Il pallone supporta anche la ricarica wireless e può essere utilizzato per 3 ore con una carica di 30 minuti. Con la carica al 100 per cento, la batteria garantisce 7 ore di utilizzo per sessione e 40 giorni in standby.