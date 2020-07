Xiaomi sempre più vicina all'Italia: sarà presente nel MediaWorld Tech Village!

Xiaomi, nel corso del keynote estivo di oggi, ha annunciato la propria presenza all'interno del primo MediaWorld Tech Village al mondo, situato a Milano all'incrocio tra Viale Certosa e Viale Renato Serra.

“In Xiaomi abbracciamo la cultura dell’innovazione sotto ogni aspetto e crediamo in un futuro in cui smartphone e prodotti IoT siano perfettamente integrati. Continueremo a lavorare con impegno per portare sul mercato sempre più prodotti dotati della migliore tecnologia a prezzi accessibili a tutti con l’obiettivo di avvicinare le persone al concetto di smart living. Ed è proprio la costante ricerca di innovazione che ci ha spinto a sposare il progetto MediaWorld Tech Village, in cui i consumatori avranno la possibilità di immergersi in un percorso esperienziale e toccare con mano la qualità dei nostri prodotti” ha dichiarato Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia.

All'interno del Tech Village gli utenti troveranno una vera e propria bottega tecnologia di Xiaomi, divisa in quattro aree differenti tra loro interconnesse, che proporranno soluzioni per la mobilità, smartphone, smart home ed entertainment, ovvero i quattro punti cardine dell'ecosistema che prevede per i dispositivi la possibilità di parlare tra di loro. In questo modo gli utenti potranno toccare con mano tutte le funzionalità e potenzialità dell'IoT studiato e progettato da Xiaomi.

Nell'area esperienziale dedicata agli smartphone, inquadrando uno dei codici QR presenti al fianco di ogni dispositivo, sarà possibile ottenere tutte le informazioni sulla scheda tecnica.

Nella bottega di Xiaomi saranno anche proposti format e servizi inediti tra cui test, simulazioni ed anteprime, oltre che consulenze esclusive. Dal lunedì alla domenica saranno infatti presenti due addetti Xiaomi che guideranno i visitatori.

Si tratta di una piacevole novità, dopo il potenziamento del servizio post vendita di Xiaomi di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri.