Xiaomi, vittoria negli USA: annullato con effetto immediato il ban dei titoli

In seguito al ricorso presentato da Xiaomi presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti d'America, in cui veniva richiesto di dichiarare illegale la decisione di inserire Xiaomi nell'elenco del NDAA e di revocarla, è arrivata la risposta delle autorità.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni effettuate da un portavoce di Xiaomi, che spiegano la vicenda: "Xiaomi è lieta di constatare che il 12 marzo la Corte ha ordinato un'ingiunzione al Dipartimento della Difesa americano per impedire l'attuazione o esecuzione della designazione di Xiaomi come CCMC. In conformità al provvedimento concesso, la Corte ha annullato completamente e con effetto immediato la restrizione dell'Ordine Esecutivo 13959 che vietava alle società statunitensi di acquistare i titoli di Xiaomi e l'obbligo di cedere le loro partecipazioni azionarie.

Xiaomi ribadisce ancora una volta di essere una società ampiamente controllata, quotata in borsa e gestita in modo indipendente che offre prodotti di elettronica di consumo esclusivamente per uso civile e commerciale. Xiaomi ritiene inoltre che la decisione di designarla come un'azienda militare comunista cinese sia arbitraria e irragionevole, e la Corte è dello stesso parere. Ad ogni modo, Xiaomi ha intenzione di proseguire chiedendo l'illegittimità della designazione e la sua revoca permanente.

Xiaomi è un'azienda tecnologica giovane ed estremamente dinamica che nel corso di questi anni ha offerto ai consumatori di tutto il mondo prodotti sorprendenti a prezzi onesti e che continuerà a lavorare incessantemente e con impegno con i propri partner globali per permettere a tutti di godere di una vita migliore attraverso una tecnologia innovativa".