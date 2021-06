Xiaomi vuole la fotocamera sotto al display: in arrivo su Redmi K50 e Mi Mix 4?

Tra i presunti 13 smartphone Xiaomi in arrivo sul mercato, sembrerebbe che diversi di essi debbano essere dotati di una fotocamera selfie sotto al display. Questa tecnologia è ancora relativamente acerba, eppure il colosso cinese avrebbe intenzione di farla debuttare su molti dispositivi nel corso del biennio 2021-2022.

Recenti indiscrezioni riportate dal popolare tipster Digital Chat Station tramite il social network cinese Weibo fanno pensare che una delle prime serie di smartphone Xiaomi a dotarsi di sensore anteriore sub-display sarà la gamma Redmi, rivelando inoltre che dovrebbe trattarsi di un telefono con display da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate piuttosto elevato, il tutto presumibilmente in arrivo nel 2022.

Alla luce di questo rumor, ci troviamo dinanzi a diversi punti di domanda: prima di tutto, lo smartphone Redmi in questione sarà parte della gamma Redmi K50 per cui l’azienda sta raccogliendo feedback dall’utenza? Questa sarebbe una possibilità alquanto allettante, dato che lo stesso Digital Chat Station ha parlato di novità in arrivo lato display, fotocamera e anche ricarica rapida.

Il secondo quesito riguarda invece le tempistiche di uscita, in quanto anche Xiaomi Mi Mix 4 sembrerebbe veramente prossimo al lancio e, stando alle fotografie reali diffuse in rete, si tratterà anch’esso di uno smartphone con un display mozzafiato e, soprattutto, fotocamera anteriore sotto al pannello. Quale sarà, dunque, il primo smartphone Xiaomi a dotarsi di questa funzionalità?

Terzo dubbio, ma non meno importante, riguarda l’affidabilità e il corretto funzionamento della tecnologia. Dopo l’esperienza negativa di ZTE con lo smartphone Axon 20 5G, il primo al mondo di dotarsi di tale sensore sub-display, gli appassionati del settore continuano a diffidare dei primi prototipi disponibili sul mercato. Xiaomi dovrà dunque puntare molte risorse per rendere tale feature più efficiente e meglio funzionante rispetto alla versione già vista con la cinese ZTE. Se le prestazioni della fotocamera non dovessero dimostrarsi all’altezza, infatti, allora potremmo essere ancora costretti a vedere giungere sul mercato soltanto smartphone con notch punch-hole, soluzione ormai consolidata.