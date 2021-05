Xiaomi vuole passare da Android a HarmonyOS? C'è un video, ma non convince

Giusto la scorsa settimana abbiamo discusso del possibile approdo di HarmonyOS 2.0 anche in una vasta gamma di dispositivi di terze parti, tra smartphone e tablet. Al momento si pensa a qualche piccolo brand dai legami stretti con Huawei, però nelle ultime ore si è fatta larga anche la pazza idea per cui Xiaomi vorrebbe adottare il nuovo OS.

A parlarne sono stati lo YouTuber Atnarr Tech e il sito Huawei Central, i quali hanno rispettivamente pubblicato e condiviso con una notizia ad hoc un video in cui apparirebbe uno smartphone Redmi, brand sotto Xiaomi, con una schermata di avvio dove appare “Powered by HarmonyOS” anziché la tipica scritta “Powered by Android”. Insomma, si starebbe facendo largo la teoria secondo cui il marchio asiatico vorrebbe abbandonare il robottino verde per passare al rivale sviluppato da Huawei.

Se fosse autentica, questa grande notizia significherebbe molto per entrambe le parti interessate: Xiaomi passerebbe agli Huawei Mobile Services e a HarmonyOS 2.0 abbandonando Google e Android, anche se con ogni probabilità solo nel mercato domestico cinese.

L’utenza e buona parte dei tipster del settore sono però convinti che si tratti di un banalissimo video falso, creato semplicemente personalizzando la schermata di avvio tramite l’applicazione integrata Theme già inclusa di base su tutti gli smartphone Xiaomi. Anzi, questa risulta essere la risposta più logica a questo mistero. Del resto, abbandonare Big G all’improvviso sarebbe una scelta alquanto strana e costituirebbe un cambiamento troppo repentino per entrambe le parti. Insomma, il nostro consiglio è quello di prendere questa indiscrezione con le pinze, con molta più cautela rispetto ad altre occasioni analoghe.

Parlando di altre novità da parte di Xiaomi, la società ha depositato un brevetto per una fotocamera in grado di ruotare sotto al display, diventando un sensore posteriore o anteriore a seconda delle necessità.