Xiaomi Watch 2 Pro e Smart Band 8 arrivano in Italia: prezzi e disponibilità

In aggiunta alla nuova Xiaomi 13T Series, Xiaomi ha svelato nel corso dell’evento di Berlino anche Xiaomi Watch 2 Pro e Xiaomi Smart Band 8, i due nuovi dispositivi indossabili che arriveranno anche in Italia.

Xiaomi Watch 2 Pro è uno smartwatch basato su wearOS che punta tutto su prestazioni ed autonomia, grazie ad un’ampia serie di funzionalità per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere degli utenti. La scocca, in acciaio inessidabile, è completata da un display aMOLED da 1,43 pollici personalizzabile attraverso oltre 20 quadranti preinstallati. Sotto la scocca è presente il chip Snapdragon W5+ Gen 1 con connettività LTE. Sempre in merito al monitoraggio dell’attività, troviamo il supporto a 150 tipologie di allenamento.

Di seguito i dettagli sulla disponibilità:

Xiaomi Watch 2 Pro 4G – LTE arriverà nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone al prezzo di 329,99€

arriverà nelle prossime settimane su mi.com e Vodafone al prezzo di Xiaomi Watch 2 Pro Bluetooth in colorazione Silver è disponibile da oggi per l’acquisto online su Mediaworld e Unieuro al prezzo di 269,99€ e, da oggi al 27 settembre, sarà disponibile in early bird al prezzo speciale di 249,99€. Nelle prossime settimane, inoltre, sarà in vendita anche in versione Black e anche sui canali mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo.

Xiaomi porta in Italia anche il nuovo Xiaomi Smart Band 8 con display AMOLED da 1,62 pollici, la nuova versione dello storico braccialetto per il fitness che supporta 150 modalità sport e che quest’anno si arricchisce con una modalità ad hoc che consente di agganciarlo ad una fibbia della scarpa per ottenere informazioni più precise sulla corsa. Presente il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno e della frequenza cardiaca per tutto il giorno, mentre la batteria offre fino a 16 giorni di autonomia con una singola carica, che avviene in circa un’ora. Garantita la resistenza all’acqua fino a 5ATM.

Xiaomi Smart Band 8, nelle colorazioni Graphite Black e Gold, è disponibile a partire da oggi 26 settembre alle ore 15:30 su mi.com,, Amazon, Xiaomi Store Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo di 39,99€. Inoltre, solo su mi.com e fino al 27 settembre, sarà possibile approfittare del bundle con la Running Clip.