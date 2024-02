Xiaomi Watch 2 ufficiale al MWC: uno smartwatch wearOS con una grande batteria

Nel corso della conferenza di Xiaomi al Mobile World Congress, il colosso cinese dell'hi-tech ha lanciato lo smartwatch Xiaomi Watch 2, versione entry-level dell'apprezzato Watch 2 Pro, arrivato sul mercato europeo lo scorso anno. Anche a questo giro, la compagnia di Pechino conferma il suo supporto per wearOS.

Infatti, anche Xiaomi Watch 2 monta wearOS come suo sistema operativo: una scelta tutto fuorché scontata, considerato che proprio Xiaomi Watch 2 Pro ha introdotto wearOS nel settore smartwatch dell'azienda cinese. Insieme al sistema operativo di Big G, Xiaomi Watch 2 vanterà alcune delle app più utilizzate dagli utenti già preinstallate, insieme ad un totale di ben 200 software di terze parti liberamente scaricabili dagli utenti.

Per far girare il sistema operativo di Google, l'orologio vanta un SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1 e uno storage da 32 GB, insieme ad una batteria da 495 mAh che - secondo i test di Xiaomi - dovrebbe garantire fino a 65 ore di autonomia al device. Un risultato ottimo, che risolve il problema della scarsa longevità che solitamente colpisce gli smartwatch wearOS. Inoltre, Xiaomi Watch 2 ha la ricarica magnetica, con un connettore dedicato incluso nella confezione.



Il peso del dispositivo è ridotto, dal momento che esso sfiora i 37 grammi, mentre Xiaomi ha confermato la certificazione dell'orologio per la resistenza all'acqua fino a 5 atmosfere di pressione. In termini di design, invece, ci troviamo di fronte ad uno schermo AMOLED di forma circolare da 1,43" con risoluzione pari a 466 x 466 pixel e densità di pixel da 326 ppi, mentre la luminosità arriva fino a 600 nits. Il corpo dell'orologio, invece, è in lega di alluminio.

Infine, Xiaomi Watch 2 è perfetto per gli sportivi, grazie al supporto software per più di 160 modalità sportive, compreso il tracking a livello professionale delle sessioni di sci. Tra i sensori montati dal dispositivo abbiamo i "soliti" giroscopio e accelerometro, insieme ad un sensore per la luce ambientale, a un barometro e ad un sensore ottico per la frequenza cardiaca.

In Italia il prezzo di Xiaomi Watch 2 è di 199,99 euro, nelle colorazioni Black e Silver. Tuttavia, fino al 3 marzo 2024 sarà possibile acquistare lo smartwatch a un costo early bird di 179,99 euro. Questo, oltre che sul sito Web ufficiale di Xiaomi, tramite Amazon, MediaWorld e Unieuro.