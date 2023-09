Xiaomi Watch S1, super offerta di Amazon sullo smartwatch con display zaffiro

Dopo aver segnalato lo sconto sul laptop Lenovo da Unieuro, ci spostiamo da Amazon che in giornata odierna propone un'offerta molto interessante sullo Xiaomi Watch S1, lo smartwatch della società asiatica con display in vetro zaffiro.

Di seguito i dettagli:

Xiaomi Watch S1, Display Vetro Zaffiro Amoled Hd 1.43", 117 Modalità Di Allenamento, Monitoraggio della Salute, GPS Doppia Banda, Telefonate Bluetooth, Pagamenti NFC, Resistente All'Acqua, Nero: 119 Euro (249,99 Euro)

La vendita e spedizione è effettuata da un rivenditore di terze parti, che garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi per lunedì 2 Ottobre 2023. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, la disponibilità è garantita solo su sei unità e per tale ragione consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter approfittare di questo sconto molto interessante.

Lo smartwatch è dotato di display in vetro zaffiro Amoled HD da 1,43 pollici e supporta 117 modalità di allenamento, oltre che il monitoraggio della salute. Dotato anche di GPS a doppia banda e della possibilità di effettuare i pagamenti tramite NFC. Il dispositivo indossabile è anche resistente all'acqua, il che lo rende l'ideale anche per poterlo utilizzare durante gli sport in cui si entra a contatto con i liquidi.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione.