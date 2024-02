Xiaomi Watch S3 ufficiale in Italia: smartwatch per tutti i gusti a meno di 150 euro

È una Xiaomi scatenata quella che si è vista all'evento Obiettivo leggenda dell'MWC 2024. Sono infatti molti, tra indossabili e smartphone/tablet, i prodotti presentati sul palcoscenico di Barcellona. A tal proposito, c'è anche stato spazio per l'annuncio dello smartwatch Xiaomi Watch S3.

Quest'ultimo, che viene descritto dallo stesso brand come un dispositivo "multifunzione dal design innovativo", presenta un ampio schermo AMOLED da 1,43 pollici (con risoluzione 466 x 466 pixel), nonché una scocca in lega leggera di alluminio. A livello di colorazioni si fa riferimento a quelle Black e Silver, mentre lato cinturini risulta possibile scegliere tra Ocean Blue, Chrome Yellow, Dual-tone Ceramic e Rainbow.

Non mancano 180 quadranti gratuiti, ma a livello di personalizzazione si arriva anche a offrire all'utente il portrait auto keying, legato all'utilizzo in questo ambito delle foto Ritratto. In ogni caso, il sistema operativo è immancabilmente HyperOS, mentre a livello di autonomia stimata si fa riferimento a fino a 15 giorni (la batteria è da 486 mAh). Viene inoltre indicato che una ricarica di soli 5 minuti permette di fare uso del dispositivo per fino a due giorni. Presente poi un sistema che consente di eseguire operazioni personalizzate con una sola mano, potendo ad esempio rifiutare una chiamata mediante movimenti del polso.



Per il resto, ci sono oltre 150 modalità sportive (tra cui novità legate agli sport invernali), così come non mancano le varie funzioni che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo, quali monitoraggio della frequenza cardiaca a 12 canali e GNSS dual-band L1+L5. Inoltre, Xiaomi Watch S3 offre dieci diversi percorsi di corsa per aiutare i corridori di diversi livelli a ottimizzare le proprie prestazioni, che si tratti di aumentare la resistenza o bruciare grassi.

C'è inoltre il supporto al Bluetooth 5.2, nonché la resistenza all'acqua fino a 5ATM, mentre le dimensioni sono di 47 x 47 x 12mm (per un peso di 44 grammi sena cinturino). Il prezzo del dispositivo in Italia è di 149,99 euro tramite il portale ufficiale di Xiaomi. Inoltre, per l'occasione Xiaomi ha lanciato anche Xiaomi Watch Strap e Xiaomi Watch Bezel nelle colorazioni Dual-tone Ceramic, Chrome Yellow, Ocean Blue e Rainbow, al prezzo rispettivamente di 12,99 euro e 39,99 euro. Inoltre, Xiaomi Watch Bezel è disponibile anche nelle colorazioni Black e Silver al prezzo di 9,99 euro.